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Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

09:13 24.06.2026 Ср
2 хв
Скільки ворожих дронів вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 95 дронів (Getty Images)
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У ніч на 24 червня Росія атакувала Україну 101 ударним дроном. Силам ППО вдалося збити майже всі ворожі безпілотникіи, однак є декілька влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували 101 ударним безпілотником типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ - Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання 6 ударних дронів на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 червня Росія атакувала Україну 135 ударними безпілотниками. Серед них - дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", а також безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Силам ППО вдалося збити більшістьі ворожих безпілотників.

Водночас 13 ударних безпілотників усе ж досягли цілей - влучання зафіксовано на 11 об'єктах. Уламки збитих дронів впали ще на 3 локаціях.

Зокрема, Росія атакувала Запоріжжя - постраждали двоє мешканців, пошкоджено приватний будинок, автосервіс та автозаправна станція.

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