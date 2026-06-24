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Россия ударила по пляжу в Запорожье, среди раненых дети (фото)

16:54 24.06.2026 Ср
2 мин
Что известно о последствиях вражеского удара?
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила по пляжу в Запорожье, среди раненых дети (фото) Фото: последствия вражеского удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
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В среду, 24 июня, российские оккупанты ударили по пляжу в Запорожье. Среди пострадавших - трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова.

Вражеская атака в Запорожье произошла на фоне угрозы ударных беспилотников в области.

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"Ранены четыре человека, из них трое детей. Каждому оказывается медицинская помощь", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что повреждения получили автомобили и ныне не функционирующее заведение питания.

Фото: последствия вражеского удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 июня несколько раз атаковали Запорожье. В результате вражеских обстрелов в городе повреждены дома, есть пострадавшие.

Отметим, оккупанты регулярно бьют по Запорожью. В частности, в субботу, 20 июня, вражеские авиаудары повлекли за собой масштабные разрушения гражданской инфраструктуры города. Было повреждено 12 многоэтажных домов, объект социальной сферы, частное имущество и автомобили.

Кроме того, страна-агрессор атаковала Запорожье вечером 16 июня. Тогда в результате удара россиян возник пожар в жилом доме и в торговом центре.

РБК-Украина также писало, что враг получил прямое указание существенно увеличить количество ударов дронами-камикадзе по Запорожью. Российские оккупанты планируют атаковать гражданские объекты города.

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