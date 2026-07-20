Росія вдарила по Одесі вдень: над містом здійнявся чорний дим, частина районів без світла

Російські війська вдень 20 липня завдали удару по Одесі. За попередніми даними, зафіксовано влучення по об'єктах інфраструктури. Після вибуху над містом піднявся густий чорний дим, а мешканці кількох районів повідомили про відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака у мережі Telegram.
Вдень 20 липня російські війська атакували Одесу. За попередньою інформацією, удар припав по об'єктах інфраструктури. На місцях працюють усі профільні служби, що з'ясовують масштаби наслідків.
Після вибуху над містом здійнявся густий чорний дим. Водночас у соціальних мережах мешканці почали повідомляти про перебої з електропостачанням в окремих районах Одеси.
Після атаки компанія ДТЕК попередила мешканців Пересипу, Балківської та прилеглих районів, що відновлення електропостачання займе час.
"Жителі Пересипу, Балківської та всі, хто знаходиться в цих районах, НЕ чекайте як мінімум до вечора", - повідомили у ДТЕК.
У компанії уточнили, що аварійні бригади вже провадять відновлювальні роботи.
Офіційні дані про масштаби руйнувань та можливих постраждалих поки що уточнюються. Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучень.
Також у місцевих Telegram-каналах закликали одеситів закрити вікна через їдкий дим.
Нагадаємо, раніше Росія завдала удару по цивільному судну під прапором Гвінеї-Бісау , яке виходило з українського порту після завантаження кукурудзою. На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії "Дельта-лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України". Пізніше в АМПУ повідомили, що кількість загиблих у результаті атаки зросла до 10 людей.