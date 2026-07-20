Россия ударила по Одессе днем: над городом поднялся черный дым, часть районов без света

Российские войска днем 20 июля нанесли удар по Одессе. По предварительным данным, зафиксировано попадание по объектам инфраструктуры. После взрыва над городом поднялся густой черный дым, а жители нескольких районов сообщили об отключении электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в сети Telegram.
Днем 20 июля российские войска атаковали Одессу. По предварительной информации, удар пришелся по объектам инфраструктуры. На местах работают все профильные службы, которые выясняют масштабы последствий.
После взрыва над городом поднялся густой черный дым. Одновременно в социальных сетях жители начали сообщать о перебоях с электроснабжением в отдельных районах Одессы.
После атаки компания ДТЭК предупредила жителей Пересыпи, Балковской и прилегающих районов, что восстановление электроснабжения займет время.
"Жители Пересыпи, Балковской и все, кто находится в этих районах, НЕ ждите как минимум до вечера", — сообщили в ДТЭК.
В компании уточнили, что аварийные бригады уже проводят восстановительные работы.
Официальные данные о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока уточняются. Экстренные службы продолжают работать на местах попаданий.
Также, в местных Telegram-каналах призвали одесситов закрыть окна из-за едкого дыма.
Напоминаем, ранее Россия нанесла удар по гражданскому судну под флагом Гвинеи-Бисау, которое выходило из украинского порта после загрузки кукурузой. На борту находились 17 членов экипажа — граждане Сирии и Индии, а также лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "Администрация морских портов Украины". Позже в АМПУ сообщили, что число погибших в результате атаки возросло до 10 человек.