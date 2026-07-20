Росія вдарила по Одесі вдень: над містом здійнявся чорний дим, частина районів без світла

Російські війська вдень 20 липня завдали удару по Одесі. За попередніми даними, зафіксовано влучення по об'єктах інфраструктури. Після вибуху над містом піднявся густий чорний дим, а мешканці кількох районів повідомили про відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака у мережі Telegram.

Удар серед дня

Вдень 20 липня російські війська атакували Одесу. За попередньою інформацією, удар припав по об'єктах інфраструктури. На місцях працюють усі профільні служби, що з'ясовують масштаби наслідків.

Після вибуху над містом здійнявся густий чорний дим. Водночас у соціальних мережах мешканці почали повідомляти про перебої з електропостачанням в окремих районах Одеси.

Що повідомив ДТЕК

Після атаки компанія ДТЕК попередила мешканців Пересипу, Балківської та прилеглих районів, що відновлення електропостачання займе час.

"Жителі Пересипу, Балківської та всі, хто знаходиться в цих районах, НЕ чекайте як мінімум до вечора", - повідомили у ДТЕК.

У компанії уточнили, що аварійні бригади вже провадять відновлювальні роботи.

Інформація уточнюється

Офіційні дані про масштаби руйнувань та можливих постраждалих поки що уточнюються. Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучень.

Також у місцевих Telegram-каналах закликали одеситів закрити вікна через їдкий дим.