Россия ударила по Одессе днем: над городом поднялся черный дым, часть районов без света

Российские войска днем 20 июля нанесли удар по Одессе. По предварительным данным, зафиксировано попадание по объектам инфраструктуры. После взрыва над городом поднялся густой черный дым, а жители нескольких районов сообщили об отключении электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в сети Telegram.

Удар среди дня

Днем 20 июля российские войска атаковали Одессу. По предварительной информации, удар пришелся по объектам инфраструктуры. На местах работают все профильные службы, которые выясняют масштабы последствий.

После взрыва над городом поднялся густой черный дым. Одновременно в социальных сетях жители начали сообщать о перебоях с электроснабжением в отдельных районах Одессы.

Что сообщил ДТЭК

После атаки компания ДТЭК предупредила жителей Пересыпи, Балковской и прилегающих районов, что восстановление электроснабжения займет время.

"Жители Пересыпи, Балковской и все, кто находится в этих районах, НЕ ждите как минимум до вечера", — сообщили в ДТЭК.

В компании уточнили, что аварийные бригады уже проводят восстановительные работы.

Информация уточняется

Официальные данные о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока уточняются. Экстренные службы продолжают работать на местах попаданий.

Также, в местных Telegram-каналах призвали одесситов закрыть окна из-за едкого дыма.