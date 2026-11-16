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Росія вдарила по об'єктах ДТЕК на Одещині, десятки тисяч людей без світла

10:51 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: енергетики усувають наслідки обстрілів (Getty Images)

Вранці 16 листопада росіяни знову атакували енергетичні об'єкти ДТЕК на півночі Одещини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Через це без світла залишилися 52,2 тисячі родин.

Також внаслідок атаки пошкоджено виробничий майданчик компанії. У будівлі вибиті вікна, пошкоджені стелі та двері.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків і відновленням обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада Росія випустила по Україні 158 ударних дронів.

Протиповітряна оборона збила або подавила 131 з них. Влучання зафіксували на 19 локаціях.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці російські війська також атакували Київщину.

У Вишгородському районі загорілися склади одного з підприємств, ще пошкоджено чотири приватні будинки.

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