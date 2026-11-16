Росія вдарила по об'єктах ДТЕК на Одещині, десятки тисяч людей без світла

Через це без світла залишилися 52,2 тисячі родин.

Також внаслідок атаки пошкоджено виробничий майданчик компанії. У будівлі вибиті вікна, пошкоджені стелі та двері.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків і відновленням обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада Росія випустила по Україні 158 ударних дронів.

Протиповітряна оборона збила або подавила 131 з них. Влучання зафіксували на 19 локаціях.