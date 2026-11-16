РФ атакувала склади під Києвом, спалахнула пожежа

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Російські війська вранці 16 листопада атакували Київську область. У Вишгородському районі внаслідок удару загорілися складські приміщення одного з підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Ворог продовжує атакувати Київщину. Вранці пошкодження зафіксовано у Вишгородському районі", - йдеться у повідомленні. Там загорілися складські приміщення підприємства. Наразі на місці працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які займаються ліквідацією пожежі. Крім того, внаслідок російського удару пошкоджено чотири приватні житлові будинки. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.