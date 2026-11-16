РФ атакувала склади під Києвом, спалахнула пожежа
Російські війська вранці 16 листопада атакували Київську область. У Вишгородському районі внаслідок удару загорілися складські приміщення одного з підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
"Ворог продовжує атакувати Київщину. Вранці пошкодження зафіксовано у Вишгородському районі", - йдеться у повідомленні.
Там загорілися складські приміщення підприємства. Наразі на місці працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які займаються ліквідацією пожежі.
Крім того, внаслідок російського удару пошкоджено чотири приватні житлові будинки.
За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 16 листопада Росія атакувала Україну 158 ударними безпілотниками. Українська ППО збила або подавила 131 із них, однак зафіксували й влучання.
Зокрема, у Вінницькій області дрон влучив в об'єкт критичної промислової інфраструктури.
Вранці того ж дня росіяни двічі атакували Дніпро. Внаслідок ударів загинула людина, кількість поранених зросла до десяти. Також були пошкоджені багатоповерхівки та загорілися автомобілі.