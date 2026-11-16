Россия ударила по объектам ДТЭК в Одесской области, десятки тысяч людей без света

Утром 16 ноября россияне снова атаковали энергетические объекты ДТЭК на севере Одесщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Поэтому без света остались 52,2 тысячи семей.
Также в результате атаки повреждена производственная площадка компании. В здании выбиты окна, повреждены потолки и двери.
Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением оборудования.
Напомним, в ночь на 16 ноября Россия выпустила по Украине 158 ударных дронов.
Противовоздушная оборона сбила или подавила 131 из них. Попадание зафиксировали на 19 локациях.
Как сообщало РБК-Украина, утром российские войска также атаковали Киевщину.
В Вышгородском районе загорелись склады одного из предприятий, еще повреждены четыре частных дома.