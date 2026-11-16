RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Россия ударила по объектам ДТЭК в Одесской области, десятки тысяч людей без света

10:51 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: энергетики устраняют последствия обстрелов (Getty Images)

Утром 16 ноября россияне снова атаковали энергетические объекты ДТЭК на севере Одесщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Поэтому без света остались 52,2 тысячи семей.

Также в результате атаки повреждена производственная площадка компании. В здании выбиты окна, повреждены потолки и двери.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением оборудования.

Напомним, в ночь на 16 ноября Россия выпустила по Украине 158 ударных дронов.

Противовоздушная оборона сбила или подавила 131 из них. Попадание зафиксировали на 19 локациях.

Как сообщало РБК-Украина, утром российские войска также атаковали Киевщину.

В Вышгородском районе загорелись склады одного из предприятий, еще повреждены четыре частных дома.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭКОдесса