Россия ударила по объектам ДТЭК в Одесской области, десятки тысяч людей без света

Поэтому без света остались 52,2 тысячи семей.

Также в результате атаки повреждена производственная площадка компании. В здании выбиты окна, повреждены потолки и двери.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением оборудования.

Напомним, в ночь на 16 ноября Россия выпустила по Украине 158 ударных дронов.

Противовоздушная оборона сбила или подавила 131 из них. Попадание зафиксировали на 19 локациях.