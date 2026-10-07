ua en ru
Ср, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Летіли "Іскандери", KN-23 і не тільки: як ППО відбивала масовану атаку РФ

09:28 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Летіли "Іскандери", KN-23 і не тільки: як ППО відбивала масовану атаку РФ Фото: ППО оголосила результати своєї роботи (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Минулої ночі Росія здійснила нову масштабну атаку на різні регіони України. Цього разу ворог застосував чимало ракет і дронів різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 6 жовтня.

Під час неї російські загарбники застосували:

  • протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс", запущені з Ростовської області РФ;
  • балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400/KN-23, запущені з Брянської та Воронезької областей РФ;
  • 48 крилатих ракет повітряного, наземного та морського базування Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр", запущених із Вологодської та Курської областей, а також із Каспійського моря;
  • 130 ударних БпЛА типу Shahed, з яких 46 були реактивними, а також "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія". Безпілотники запускалися з районів Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Основними напрямками удару стали Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, українська ППО знищила або подавила 161 повітряну ціль:

  • 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23/С-400/"Циркон"/"Онікс";
  • 39 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К" та "Калібр". Щодо ще шести крилатих ракет інформація уточнюється;
  • 117 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів, з яких 38 були реактивними.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників противника у 18 локаціях. Ще у п'яти місцях впали збиті повітряні цілі або їхні уламки.

Атака триває. Наразі в повітряному просторі залишаються ворожі дрони.

Раніше РБК-Україна розповідало про всі наслідки нової масованої атаки РФ у матеріалі: "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".

Окрім того, ДСНС показала, як наразі виглядає Київ після нової серії ворожих ударів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Війна Росії проти України Атака дронів Ракетна атака
Новини
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічну атаку на Україну
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічну атаку на Україну
Аналітика
Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла