Летіли "Іскандери", KN-23 і не тільки: як ППО відбивала масовану атаку РФ
Минулої ночі Росія здійснила нову масштабну атаку на різні регіони України. Цього разу ворог застосував чимало ракет і дронів різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 6 жовтня.
Під час неї російські загарбники застосували:
- протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс", запущені з Ростовської області РФ;
- балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400/KN-23, запущені з Брянської та Воронезької областей РФ;
- 48 крилатих ракет повітряного, наземного та морського базування Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр", запущених із Вологодської та Курської областей, а також із Каспійського моря;
- 130 ударних БпЛА типу Shahed, з яких 46 були реактивними, а також "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія". Безпілотники запускалися з районів Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.
Основними напрямками удару стали Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00, українська ППО знищила або подавила 161 повітряну ціль:
- 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23/С-400/"Циркон"/"Онікс";
- 39 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К" та "Калібр". Щодо ще шести крилатих ракет інформація уточнюється;
- 117 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів, з яких 38 були реактивними.
Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників противника у 18 локаціях. Ще у п'яти місцях впали збиті повітряні цілі або їхні уламки.
Атака триває. Наразі в повітряному просторі залишаються ворожі дрони.
Раніше РБК-Україна розповідало про всі наслідки нової масованої атаки РФ у матеріалі: "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".
Окрім того, ДСНС показала, як наразі виглядає Київ після нової серії ворожих ударів.