Летіли "Іскандери", KN-23 і не тільки: як ППО відбивала масовану атаку РФ

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Минулої ночі Росія здійснила нову масштабну атаку на різні регіони України. Цього разу ворог застосував чимало ракет і дронів різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.