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У Прилуках удар РФ знищив багатоповерхівки, під завалами шукають людей: репортаж РБК-Україна

10:11 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська aimg Марія Кучерявець
У Прилуках удар РФ знищив багатоповерхівки, під завалами шукають людей: репортаж РБК-Україна Фото: наслідки атаки на будинок у Прилуках (Марія Кучерявець, РБК-Україна)
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У Прилуках триває рятувальна операція на руїнах зруйнованого російською ракетою п'ятиповерхового будинку.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій і показав всі наслідки атаки на місто.

У результаті ворожої атаки на Прилуки загинуло 5 людей, ще 20 отримали поранення.

Як повідомляє кореспондент видання, нещодавно з-під завалів будинка врятували дитину.

У Прилуках удар РФ знищив багатоповерхівки, під завалами шукають людей: репортаж РБК-УкраїнаУ Прилуках удар РФ знищив багатоповерхівки, під завалами шукають людей: репортаж РБК-УкраїнаУ Прилуках удар РФ знищив багатоповерхівки, під завалами шукають людей: репортаж РБК-УкраїнаУ Прилуках удар РФ знищив багатоповерхівки, під завалами шукають людей: репортаж РБК-Україна

Фото: наслідки атаки на Київ (Марія Кучерявець, РБК-Україна)

Згодом також витягли жінку, вона жива. Рятувальна операція триває, оскільки під завалами ще можуть бути люди.

Нагадаємо, ворог вночі масовано атакував місто ракетами. Удар стався вранці, коли мешканці ще спали у своїх домівках.

Серед постраждалих відомо про трьох дітей та поліцейську.

Оновлено. Серед п'яти загиблих у Прилуках - чотирирічна дитина. Про це повідомили у міській раді.

Водночас глава МВС України Іван Вигівський повідомляє, що загинуло уже шестеро людей, а серед загиблих є восьмирічний хлопчик.

Нагадаємо, уночі ворог завдав масованого удару по Україні. РФ застосувала дрони, північнокорейські ракети, балістику, "Калібри" та інші типи зброї. ППО збила більшість із них, але є "прильоти".

Також ворог вночі вдарив по Києву та області, Дніпрі, Запоріжжі, Олександрії, Кременчуку та інших містах України.

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