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У Києві уламки дрона впали на дорогу, постраждала дитина

16:51 03.09.2026 Чт
2 хв
Екстрені служби столиці вже прямують на місце події
aimg Валерій Ульяненко
Фото: мобільна група ППО (Getty Images)

У четвер, 3 вересня, російські окупанти вдарили по Києву безпілотниками. Уламки ворожого дрона впали на дорогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного мера Віталія Кличка.

"У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину дороги", - розповів він.

Кличко додав, що екстрені служби міста вже прямують на місце.

В КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків під час ворожої атаки пошкоджено автомобілі на проїжджій частині. Була поранена 12-річна дитина.

Оновлено о 17:25

Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, попередньо, уламки ворожого дрона впали на територію одного з житлових комплексів.

За іншою адресою в Голосієво сталося падіння уламків біля проїжджої частини дороги. У Святошинському районі уламки безпілотника впали на подвірʼя приватного житлового будинку. Пошкоджене авто, обійшлося без пожежі.

Мер міста додав, що з чотирьох постраждалих медики госпіталізували трьох людей. В тому числі, 12-річну дівчинку.

Оновлено о 17:53

Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до шести. Медики госпіталізували чотирьох поранених.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили по Київській області. Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік.

РБК-Україна також писало, що ніч на 3 вересня не була спокійною для українців. Під ворожим ударом опинилися Київщина, Одещина та інші регіони України, включно із заходом.

Зазначимо, 2 вересня російські окупанти атакували Київ, після ворожого удару у столиці спалахнула пожежа. Займання у Голосіївському районі ліквідовували рятувальники.

Крім того, вчора російські окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві.

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КиївВіталий КличкоВійна в УкраїніДрони