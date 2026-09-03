У Києві уламки дрона впали на дорогу, постраждала дитина

У четвер, 3 вересня, російські окупанти вдарили по Києву безпілотниками. Уламки ворожого дрона впали на дорогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного мера Віталія Кличка.
"У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину дороги", - розповів він.
Кличко додав, що екстрені служби міста вже прямують на місце.
В КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків під час ворожої атаки пошкоджено автомобілі на проїжджій частині. Була поранена 12-річна дитина.
Оновлено о 17:25
Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, попередньо, уламки ворожого дрона впали на територію одного з житлових комплексів.
За іншою адресою в Голосієво сталося падіння уламків біля проїжджої частини дороги. У Святошинському районі уламки безпілотника впали на подвірʼя приватного житлового будинку. Пошкоджене авто, обійшлося без пожежі.
Мер міста додав, що з чотирьох постраждалих медики госпіталізували трьох людей. В тому числі, 12-річну дівчинку.
Оновлено о 17:53
Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до шести. Медики госпіталізували чотирьох поранених.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили по Київській області. Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік.
РБК-Україна також писало, що ніч на 3 вересня не була спокійною для українців. Під ворожим ударом опинилися Київщина, Одещина та інші регіони України, включно із заходом.
Зазначимо, 2 вересня російські окупанти атакували Київ, після ворожого удару у столиці спалахнула пожежа. Займання у Голосіївському районі ліквідовували рятувальники.
Крім того, вчора російські окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві.