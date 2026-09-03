В Киеве обломки дрона упали на дорогу, пострадал ребенок

"В Дарницком районе обломки БпЛА упали на проезжую часть дороги", - рассказал он.

Кличко добавил, что экстренные службы города уже направляются на место.

В КГВА сообщили, что в результате падения обломков во время вражеской атаки повреждены автомобили на проезжей части. Был ранен 12-летний ребенок.

Обновлено в 17:25

Кличко сообщил, что в Голосеевском районе, предварительно, обломки вражеского дрона упали на территорию одного из жилых комплексов.

По другому адресу в Голосеево произошло падение обломков возле проезжей части дороги. В Святошинском районе обломки беспилотника упали во двор частного жилого дома. Поврежден автомобиль, обошлось без пожара.

Мэр города добавил, что из четырех пострадавших медики госпитализировали трех человек. В том числе 12-летнюю девочку.

Обновлено в 17:53

Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице возросло до шести. Медики госпитализировали четырех раненых.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты ударили по Киевской области. В результате вражеской атаки в Бориспольском районе осколочные ранения получил мужчина.

РБК-Украина также писало, что ночь на 3 сентября не была спокойной для украинцев. Под вражеским ударом оказались Киевщина, Одесщина и другие регионы Украины, включая запад.