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В Киеве обломки дрона упали на дорогу, пострадал ребенок

16:51 03.09.2026 Чт
2 мин
Экстренные службы столицы уже направляются на место происшествия
aimg Валерий Ульяненко
Фото: мобильная группа ПВО (Getty Images)

В четверг, 3 сентября, российские оккупанты ударили по Киеву беспилотниками. Обломки вражеского дрона упали на дорогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного мэра Виталия Кличко.

"В Дарницком районе обломки БпЛА упали на проезжую часть дороги", - рассказал он.

Кличко добавил, что экстренные службы города уже направляются на место.

В КГВА сообщили, что в результате падения обломков во время вражеской атаки повреждены автомобили на проезжей части. Был ранен 12-летний ребенок.

Обновлено в 17:25

Кличко сообщил, что в Голосеевском районе, предварительно, обломки вражеского дрона упали на территорию одного из жилых комплексов.

По другому адресу в Голосеево произошло падение обломков возле проезжей части дороги. В Святошинском районе обломки беспилотника упали во двор частного жилого дома. Поврежден автомобиль, обошлось без пожара.

Мэр города добавил, что из четырех пострадавших медики госпитализировали трех человек. В том числе 12-летнюю девочку.

Обновлено в 17:53

Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице возросло до шести. Медики госпитализировали четырех раненых.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты ударили по Киевской области. В результате вражеской атаки в Бориспольском районе осколочные ранения получил мужчина.

РБК-Украина также писало, что ночь на 3 сентября не была спокойной для украинцев. Под вражеским ударом оказались Киевщина, Одесщина и другие регионы Украины, включая запад.

Отметим, 2 сентября российские оккупанты атаковали Киев, после вражеского удара в столице вспыхнул пожар. Возгорание в Голосеевском районе ликвидировали спасатели.

Кроме того, вчера российские оккупанты ударили беспилотниками по складскому зданию в Киеве.

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