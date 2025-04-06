UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську, є постраждалі

Фото: Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Куп’янську росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок. Постраждали двоє мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Російська керована авіабомба (КАБ) влучила в житловий багатоквартирний будинок у Куп’янську, Харківська область.

Внаслідок удару сталася масштабна пожежа: вогонь охопив балкони з 2-го по 7-й поверх та чотири квартири. Загальна площа займання склала близько 100 квадратних метрів.

 Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Окрім цього, частково пошкоджено сам будинок, а також вибито вікна в трьох сусідніх багатоповерхівках.

Внаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів - 67-річний чоловік і 78-річна жінка. 

Атака на Куп'янськ

Нагадаємо, що у неділю, 30 березня, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по центру Куп'янська Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Крім того, 29 березня ввечері російські окупанти теж обстріляли Куп'янськ. Унаслідок ударів загорівся приватний будинок і господарська будівля на площі 70 метрів квадратних. Поранено було щонайменше 54-річну жінку та 55-річного чоловіка.

Також, ввечері, 5 квітня, російська армія атакувала Миколаїв дронами. Постраждали четверо людей, почались декілька пожеж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКуп'янськВійна в Україні