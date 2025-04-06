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Россия ударила КАБом по многоэтажке в Купянске, есть пострадавшие

Фото: Россия ударила КАБом по многоэтажке (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Купянске россияне сбросили авиабомбу на жилой дом. Пострадали двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Российская управляемая авиабомба (КАБ) попала в жилой многоквартирный дом в Купянске, Харьковская область.

В результате удара произошел масштабный пожар: огонь охватил балконы со 2-го по 7-й этаж и четыре квартиры. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

Фото: Олег Синегубов, председатель ХарьковскойОГА

Кроме этого, частично поврежден сам дом, а также выбиты окна в трех соседних многоэтажках.

В результате атаки пострадали двое местных жителей - 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Атака на Купянск

Напомним, что в воскресенье, 30 марта, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по центру Купянска Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Кроме того, 29 марта вечером российские оккупанты тоже обстреляли Купянск. В результате ударов загорелся частный дом и хозяйственная постройка на площади 70 квадратных метров. Ранены были по меньшей мере 54-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Также, вечером, 5 апреля, российская армия атаковала Николаев дронами. Пострадали четыре человека, начались несколько пожаров.

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