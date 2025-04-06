Россия ударила КАБом по многоэтажке в Купянске, есть пострадавшие

Атака на Купянск

Напомним, что в воскресенье, 30 марта, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по центру Купянска Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Кроме того, 29 марта вечером российские оккупанты тоже обстреляли Купянск. В результате ударов загорелся частный дом и хозяйственная постройка на площади 70 квадратных метров. Ранены были по меньшей мере 54-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Также, вечером, 5 апреля, российская армия атаковала Николаев дронами. Пострадали четыре человека, начались несколько пожаров.

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