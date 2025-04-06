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Кількість постраждалих зросла до чотирьох: в ОВА уточнили наслідки атаки на Миколаїв

Миколаїв, Неділя 06 квітня 2025 08:28
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Кількість постраждалих зросла до чотирьох: в ОВА уточнили наслідки атаки на Миколаїв Фото: росіяни атакували Миколаїв дронами 5 квітня, постраждали люди (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Ввечері, 5 квітня, російська армія атакувала Миколаїв дронами. Постраждали четверо людей, почались декілька пожеж, які вже загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Ввечері, 5 квітня, близько 22:00 ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136", - розповів він.

Є поранені

Поранено чотири людини - жінки 49, 67 й 72 років та 57-річний чоловік.

"Станом на зараз в усіх стан стабільний, лікування проходитимуть амбулаторно", - зазначив голова ОВА.

Наслідки атаки на Миколаїв

Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі виникли дві пожежі у приватних будинках, які були оперативно ліквідовані.

Також пошкоджено 13 приватних будинки та автомобіль.

Обстріл Миколаєва

Російські війська почали атакувати Україну з вечора, 5 квітня. В кількох областях була оголошена тривога.

Зокрема, пізно ввечері 5 квітня Миколаїв зазнав ворожої дронової атаки. У місті було зафіксовано загоряння у приватному секторі.

Пізніше з'ясувалось, що в Миколаєві дронова атака спричинила займання будинку та газової мережі. До цього повідомлялось, що через обстріл Миколаєва постраждали троє жінок.

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