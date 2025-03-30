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РФ завдала удару КАБом по центру Куп'янська, є постраждалі та руйнування

Неділя 30 березня 2025 20:01
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РФ завдала удару КАБом по центру Куп'янська, є постраждалі та руйнування Фото: на місці працюють всі профільні служби (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 30 березня, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по центру Куп'янська Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він поінформував, що ворог влучив у житловий будинок. Під завалами можуть перебувати люди.

"Внаслідок влучання в житловий 5-поверховий будинок постраждала 53 річна жінка... Також спалахнув автомобіль, ще п'ять авто - пошкоджені. На місці працюють всі профільні служби", - написав глава ОВА.

Через невеликий проміжок часу Синєгубов уточнив, до крім 53-річної жінки, постраждали також ще двоє людей - 61-річна жінка та 27-річний чоловік.

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти теж обстріляли Куп'янськ. Унаслідок ударів загорівся приватний будинок і господарська будівля на площі 70 метрів квадратних. Поранено було щонайменше 54-річну жінку та 55-річного чоловіка.

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Російська Федерація Куп'янськ Харків
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