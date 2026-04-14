ua en ru
Вт, 14 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила КАБами по Печенізькій дамбі - критично важливому об'єкту

13:08 14.04.2026 Вт
2 хв
Гребля водосховища була "дорогою життя" у 2022 році
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила КАБами по Печенізькій дамбі - критично важливому об'єкту Фото: Печенізьке водосховище на Харківщині (wikipedia org)

Сьогодні, 14 квітня, російські окупанти завдали удару шістьма керованими авіабомбами по греблі Печенізького водосховища на Харківщині.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

Читайте також: Росія атакувала ракетами та "Шахедами", є влучання: деталі нічного удару

За його словами, РФ завдала удару шістьма КАБами по Печенізькому водосховищу у Чугуївському районі. Паралельно Харків атакували дрони типу "Молнія" та "Шахед".

"Пів години тому шість керованих авіабомб ворог направив на Печенізьку дамбу, це Чугуївський район. Це найбільше водосховище нашої області і воно критично важливе і для міста Харкова, і для всієї нашої території", - сказав Синєгубов.

Він додав, що ворог також застосував комбіновану атаку по Харкову "Шахедами" та "Молніями". Ворожій атаці протидіяли сили протиповітряної оборони.

"Щодо руйнувань, наслідків - будемо повідомляти пізніше, для того, щоб не інформувати ворога, однак повідомлю, що всі наші служби, екстрена швидка медична допомога, Нацполіція, підрозділи ДСНС вже працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки", - наголосив очільник ХОВА.

Синєгубов додав, що ворожий дрон атакував багатоповерхівку у Харкові. Внаслідок обстрілу постраждала одна квартира, ушкоджень зазнала жінка.

Що відомо про Печенізьку дамбу

Гребля Печенізького водосховища у 2022 році була "дорогою життя" - влітку того року люди виїжджали нею з тимчасово окупованих територій Харківської та інших областей на підконтрольну Києву територію. Вона вже була пошкоджена внаслідок ракетного удару росіян.

У вересні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти намагалися зруйнувати дамбу в Печенігах, але безуспішно. Пізніше дві ракети зруйнували на Печенізькій дамбі верхній шлюз.

Ворожі удари по Харкову

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 3 квітня завдали ракетні удари по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені багатоповерхівки, постраждала жінка.

Крім того, країна-агресорка з вечора 1 квітня і до ночі 3 квітня майже добу поспіль атакувала Харків дронами. У місті було зафіксовано близько 20 ударів, а після останнього було пошкоджено готель. Постраждала 28-річна жінка та немовля.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Харків Війна в Україні Дрони
Новини
Військовий збір залишиться і після війни: Зеленський підписав закон
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта