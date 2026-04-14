Россия ударила КАБами по Печенежской дамбе - критически важному объекту
Сегодня, 14 апреля, российские оккупанты нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
По его словам, РФ нанесла удар шестью КАБами по Печенежскому водохранилищу в Чугуевском районе. Параллельно Харьков атаковали дроны типа "Молния" и "Шахед".
"Полчаса назад шесть управляемых авиабомб враг направил на Печенежскую дамбу, это Чугуевский район. Это самое большое водохранилище нашей области и оно критически важное и для города Харькова, и для всей нашей территории", - сказал Синегубов.
Он добавил, что враг также применил комбинированную атаку по Харькову "Шахедами" и "Молниями". Вражеской атаке противодействовали силы противовоздушной обороны.
"Относительно разрушений, последствий - будем сообщать позже, для того, чтобы не информировать врага, однако сообщу, что все наши службы, экстренная скорая медицинская помощь, Нацполиция, подразделения ГСЧС уже работают на местах и оперативно ликвидируют последствия", - подчеркнул глава ХОВА.
Синегубов добавил, что вражеский дрон атаковал многоэтажку в Харькове. В результате обстрела пострадала одна квартира, повреждения получила женщина.
Что известно о Печенежской дамбе
Плотина Печенежского водохранилища в 2022 году была "дорогой жизни" - летом того года люди выезжали по ней с временно оккупированных территорий Харьковской и других областей на подконтрольную Киеву территорию. Она уже была повреждена в результате ракетного удара россиян.
В сентябре 2022 года Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты пытались разрушить дамбу в Печенегах, но безуспешно. Позже две ракеты разрушили на Печенежской дамбе верхний шлюз.
Вражеские удары по Харькову
Напомним, оккупанты в ночь на 3 апреля нанесли ракетные удары по Харькову. В результате вражеского обстрела в городе повреждены многоэтажки, пострадала женщина.
Кроме того, страна-агрессор с вечера 1 апреля и до ночи 3 апреля почти сутки подряд атаковала Харьков дронами. В городе было зафиксировано около 20 ударов, а после последнего был поврежден отель. Пострадала 28-летняя женщина и младенец.