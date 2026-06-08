Росія вдарила по хабу "Укрпошти" в Харкові, є руйнування (відео)

Що сталося

Уночі російський безпілотник-шахед влучив у логістичний хаб "Укрпошти" у Харкові. Об'єкт частково зруйновано.

За словами керівника компанії, ніхто з персоналу не постраждав.

Що буде з посилками

За словами Смілянського, команда вже взялася до роботи.

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"Команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову", - заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Також він додав, що вартість посилок у разі їх знищення буде компенсовано.