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Росія вдарила по хабу "Укрпошти" в Харкові, є руйнування (відео)

09:05 08.06.2026 Пн
1 хв
Що відомо про наслідки атаки?
aimg Олена Чупровська
Фото: що відомо про руйнування на Укрпошті в Харкові (facebook com ukrposhta)

Шахед уночі влучив у харківський хаб "Укрпошти" - є часткові руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Telegram.

Що сталося

Уночі російський безпілотник-шахед влучив у логістичний хаб "Укрпошти" у Харкові. Об'єкт частково зруйновано.

За словами керівника компанії, ніхто з персоналу не постраждав.

Що буде з посилками

За словами Смілянського, команда вже взялася до роботи.

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"Команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову", - заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Також він додав, що вартість посилок у разі їх знищення буде компенсовано.

Нагадаємо, що 3 червня росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" у Дніпрі. Унаслідок влучання об'єкт логістичної інфраструктури частково зруйновано, постраждалих серед персоналу не було.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 червня Дніпро знову потрапив під удар - другий день поспіль. Знову постраждав термінал "Нової пошти", виникла пожежа, вісім людей отримали поранення.

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