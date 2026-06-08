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Россия ударила по хабу "Укрпочты" в Харькове, есть разрушения (видео)

09:05 08.06.2026 Пн
1 мин
Что известно о последствиях атаки?
aimg Елена Чупровская
Фото: что известно о разрушениях на Укрпочте в Харькове (facebook com ukrposhta)

Шахед ночью попал в харьковский хаб "Укрпочты" - есть частичные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в Telegram.

Что произошло

Ночью российский беспилотник-шахед попал в логистический хаб "Укрпочты" в Харькове. Объект частично разрушен.

По словам руководителя компании, никто из персонала не пострадал.

Что будет с посылками

По словам Смелянского, команда уже приступила к работе.

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"Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно и сегодня будет доставка по Харькову", - заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Также он добавил, что стоимость посылок в случае их уничтожения будет компенсирована.

Напомним, что 3 июня россияне ударили по терминалу "Новой почты" в Днепре. В результате попадания объект логистической инфраструктуры частично разрушен, пострадавших среди персонала не было.

Как сообщало РБК-Украина, 4 июня Днепр снова попал под удар - второй день подряд. Снова пострадал терминал "Новой почты", возник пожар, восемь человек получили ранения.

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