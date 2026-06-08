Россия ударила по хабу "Укрпочты" в Харькове, есть разрушения (видео)

Что произошло

Ночью российский беспилотник-шахед попал в логистический хаб "Укрпочты" в Харькове. Объект частично разрушен.

По словам руководителя компании, никто из персонала не пострадал.

Что будет с посылками

По словам Смелянского, команда уже приступила к работе.

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"Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно и сегодня будет доставка по Харькову", - заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Также он добавил, что стоимость посылок в случае их уничтожения будет компенсирована.