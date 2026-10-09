Росія вдарила по "Епіцентру" в Чернігові, спалахнула пожежа
Російські війська вночі 9 жовтня завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" на прилеглій до Чернігова території. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Чернігівської міської ради.
Ворожий удар зафіксували після 3:00 години. Ціллю став об’єкт, розташований за межами Чернігівської міської територіальної громади, на прилеглій до неї території.
Кореспондентка "Суспільного" з місця події повідомила, що дрон поцілив у будівлю "Епіцентру".
Загоряння виникло в центральній частині споруди та поширилося на дах. На місці влучання працюють підрозділи рятувальників для ліквідації пожежі.
Тяакож внаслідок сьогоднішньої атаки у Чернігові пошкоджені вікна в багатоповерхових житлових будинках.
Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня Росія запустила по Україні 136 ударних дронів. Сили оборони збили або подавили більшість із них, але є влучання.
До того ж цієї ночі Польща підняла бойову авіацію через спроби Росії атакувати дронами західні області України.
А вранці росіяни вдарили по Запоріжжю, загинула одна людина. Також є постраждалі.