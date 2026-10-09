Польща підняла бойову авіацію через російські дрони над Україною

У ніч проти 9 жовтня Польща підняла в небо авіацію, оскільки Росія намагалася атакувати безпілотниками західні області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

"Увага. У зв’язку з ударами РФ по цілях у західній частині України, завданими із застосуванням засобів повітряного нападу, військова авіація діє в повітряному просторі Польщі. Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща через Центр повітряних операцій - Командування повітряного компонента - мобілізувало необхідні сили та засоби, які є в його розпорядженні, - йдеться в заяві.

Там додали, що наземні системи ППО та радіолокаційна розвідка теж приведені у стан готовності.

У польському командуванні уточнили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на безпеку та захист повітряного простору Польщі, "особливо в районах, прилеглих до територій, що погрожують.

"Оперативне командування Збройних Сил РСЗ слідкує за поточною ситуацією, а підлеглі сили та кошти залишаються у стані готовності до реагування", - резюмували у командуванні.