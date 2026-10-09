РФ завдала удар по Запоріжжю, є жертва та поранені

Росіяни у п'ятницю зранку, 9 жовтня, завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу ворог у місті загинула людина та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

Вже тоді Семікін написав, що через ворожу атаку поранена людина. Згодом стало відомо про жертву та збільшення кількістю постраждалих.

Приблизно о 05:15 він розповів, що ворог влучив по житловому будинку. Однак згодом уточнив, що влучання сталося біля багатоповерхівки.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, кілька днів тому, 7 жовтня, росіяни атакували в Запоріжжі об’єкт транспортної інфраструктури. На цьому тлі влада попередила, що на окремих ділянках дороги може бути обмежено рух.

Також ми писали, що росіяни змінили тактику ударів по Запоріжжю. Зокрема, 8 жовтня був уже третій день поспіль, коли ворог завдавав ударів авіабомбами. При цьому противник цілеспрямовано б’є по мостах.