Россия ударила по "Эпицентру" в Чернигове, вспыхнул пожар

Российские войска ночью 9 октября нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" на прилегающей к Чернигову территории. В центральной части здания вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Черниговского городского совета.

Вражеский удар зафиксировали после трех часов. Целью стал объект, расположенный за пределами Черниговского городского территориального общества, на прилегающей к нему территории.

Корреспондентка "Суспільного" с места происшествия сообщила, что дрон попал в здание "Эпицентра".

Возгорание возникло в центральной части постройки и распространилось на крышу. На месте попадания работают спасатели для ликвидации пожара.

Также в результате сегодняшней атаки в Чернигове повреждены окна в многоэтажных жилых домах.