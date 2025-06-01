Житомирщина зазнала однієї з наймасштабніших ворожих атак: що відомо про наслідки

Атака РФ на Україну

Нагадаємо, що у ніч на 1 червня російські війська знову атакували Україну, застосувавши безпілотники. Повітряні сили України також зафіксували загрозу запуску балістичних ракет.

Водночас, уночі ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети.

Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі. Через цей напад кількість поранених зросла до трьох осіб.

Вночі російські війська завдали удару безпілотниками по Білгород-Дністровському району Одещини.

Як повідомив голова Одеської ОВА, внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та корпус бази відпочинку, де виникла пожежа.

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