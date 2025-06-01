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Росія вдарила безпілотниками по Одещині: пошкоджені будинки та база відпочинку

Неділя 01 червня 2025 10:50
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Росія вдарила безпілотниками по Одещині: пошкоджені будинки та база відпочинку Фото: Росія вдарила безпілотниками по Одещині (DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала Одещину безпілотниками. Пошкоджено будинки та базу відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

Вночі російські війська завдали удару безпілотниками по Білгород-Дністровському району Одещини.

Як повідомив голова Одеської ОВА, внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та корпус бази відпочинку, де виникла пожежа.

Фото: Атака Росії по Одещині (t.me/odeskaODA)
Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння, постраждалих немає.

Служби працюють над усуненням наслідків атаки, а правоохоронці фіксують цей інцидент як черговий злочин Росії проти мирного населення регіону.

Атака на Україну

Нагадаємо, що у ніч на 1 червня російські війська знову атакували Україну, застосувавши безпілотники. Повітряні сили України також зафіксували загрозу запуску балістичних ракет.

Водночас, уночі ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети.

Крім того, ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі. Через цей напад кількість поранених зросла до трьох осіб.

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