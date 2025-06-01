Житомирщина подверглась одной из самых масштабных вражеских атак: что известно о последствиях

В ночь на 1 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак по Житомирской области, применив ударные дроны и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко.
По предварительным данным, благодаря оперативной работе Сил противовоздушной обороны удалось избежать жертв и раненых.
В то же время в результате обстрела повреждены около десяти объектов инфраструктуры, в частности частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданское предприятие.
Сейчас на местах работают аварийные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий удара.
Председатель ОВА выразил благодарность силам ПВО и спасателям за быструю реакцию и профессионализм.
Напомним, что в ночь на 1 июня российские войска снова атаковали Украину, применив беспилотники. Воздушные силы Украины также зафиксировали угрозу запуска баллистических ракет.
В то же время, ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БпЛА, крылатые и баллистические ракеты.
Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Из-за этого нападения количество раненых возросло до трех человек.
Ночью российские войска нанесли удар беспилотниками по Белгород-Днестровскому району Одесской области.
Как сообщил председатель Одесской ОГА, в результате атаки повреждены частные дома и корпус базы отдыха, где возник пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.