Житомирщина подверглась одной из самых масштабных вражеских атак: что известно о последствиях

По предварительным данным, благодаря оперативной работе Сил противовоздушной обороны удалось избежать жертв и раненых.

В то же время в результате обстрела повреждены около десяти объектов инфраструктуры, в частности частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданское предприятие.

Сейчас на местах работают аварийные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий удара.

Председатель ОВА выразил благодарность силам ПВО и спасателям за быструю реакцию и профессионализм.