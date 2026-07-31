Росія вдарила дронами по Київщині, пошкоджено будівлі та авто

"Зранку 31 липня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками", - йдеться в заяві.

Однак сили протиповітряної оборони одразу відкрили вогонь по ворожих цілях. Завдяки цьому вдалося вберегти життя місцевих мешканців і не допустити масштабних руйнувань.

Попри це, у Броварському районі противник встиг пошкодити приватний житловий будинок, два автомобілі, а також будівлі одного з підприємств.

Наслідки російської атаки також зафіксували у Вишгородському районі. Там внаслідок падіння уламків загорівся трав'яний настил, однак рятувальники швидко приборкали вогонь.

"На щастя, постраждалих серед населення немає. На місцях продовжують працювати всі оперативні служби", - наголосили в Київській ОВА.

Там також уточнили, що наразі триває ліквідація всіх наслідків російської атаки.

До речі, близько 12:03 у Броварському та Бориспільському районах Київської області знову оголосили повітряну тривогу.