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Росія вдарила дронами по Київщині, пошкоджено будівлі та авто

12:21 31.07.2026 Пт
1 хв
Місцева влада уточнила, чи є постраждалі
aimg Юлія Капітонова
Фото: Наразі триває ліквідація наслідків атаки РФ на Київщину (facebook.com/DSNSKyiv)

Вранці 31 липня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Київську область. Однак сили ППО змогли запобігти найгіршому сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської обласної військової адміністрації.

"Зранку 31 липня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками", - йдеться в заяві.

Однак сили протиповітряної оборони одразу відкрили вогонь по ворожих цілях. Завдяки цьому вдалося вберегти життя місцевих мешканців і не допустити масштабних руйнувань.

Попри це, у Броварському районі противник встиг пошкодити приватний житловий будинок, два автомобілі, а також будівлі одного з підприємств.

Наслідки російської атаки також зафіксували у Вишгородському районі. Там внаслідок падіння уламків загорівся трав'яний настил, однак рятувальники швидко приборкали вогонь.

"На щастя, постраждалих серед населення немає. На місцях продовжують працювати всі оперативні служби", - наголосили в Київській ОВА.

Там також уточнили, що наразі триває ліквідація всіх наслідків російської атаки.

До речі, близько 12:03 у Броварському та Бориспільському районах Київської області знову оголосили повітряну тривогу.

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Київська областьППОВійна Росії проти УкраїниАтака дронів