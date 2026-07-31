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Россия ударила дронами по Киевщине, повреждены здания и авто

12:21 31.07.2026 Пт
1 мин
Местные власти уточнили, есть ли пострадавшие
aimg Юлия Капитонова
Фото: В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки РФ на Киевскую область (facebook.com/DSNSKyiv)

Утром 31 июля российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Киевскую область. Однако силы ПВО смогли предотвратить худший сценарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской областной военной администрации.

"Утром 31 июля российские войска раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками", - сказано в заявлении.

Однако силы противовоздушной обороны сразу открыли огонь по вражеским целям. Благодаря этому удалось уберечь жизнь местных жителей и не допустить масштабных разрушений.

Несмотря на это, в Броварском районе противник успел повредить частный жилой дом, два автомобиля и здания одного из предприятий.

Последствия российской атаки также были зафиксированы в Вышгородском районе. Там в результате падения обломков загорелся травяной настил, однако спасатели быстро потушили огонь.

"К счастью, пострадавших среди населения нет. На местах продолжают работать все оперативные службы", - подчеркнули в Киевской ОВА.

Там также уточнили, что сейчас продолжается ликвидация всех последствий российской атаки.

Кстати, около 12:03 в Броварском и Бориспольском районах Киевской области снова объявили воздушную тревогу.

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