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Россия ударила дронами по Киевщине, повреждены здания и авто

12:21 31.07.2026 Пт
1 мин
Местные власти уточнили, есть ли пострадавшие
aimg Юлия Капитонова
Россия ударила дронами по Киевщине, повреждены здания и авто Фото: В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки РФ на Киевскую область (facebook.com/DSNSKyiv)
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Утром 31 июля российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Киевскую область. Однако силы ПВО смогли предотвратить худший сценарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской областной военной администрации.

"Утром 31 июля российские войска раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками", - сказано в заявлении.

Однако силы противовоздушной обороны сразу открыли огонь по вражеским целям. Благодаря этому удалось уберечь жизнь местных жителей и не допустить масштабных разрушений.

Несмотря на это, в Броварском районе противник успел повредить частный жилой дом, два автомобиля и здания одного из предприятий.

Последствия российской атаки также были зафиксированы в Вышгородском районе. Там в результате падения обломков загорелся травяной настил, однако спасатели быстро потушили огонь.

"К счастью, пострадавших среди населения нет. На местах продолжают работать все оперативные службы", - подчеркнули в Киевской ОВА.

Там также уточнили, что сейчас продолжается ликвидация всех последствий российской атаки.

Кстати, около 12:03 в Броварском и Бориспольском районах Киевской области снова объявили воздушную тревогу.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что российские захватчики направили дроны на Киев утром 31 июля.

Также мы писали о последствиях новой вражеской атаки на Винницкую область.

Кроме того, узнайте, как ПВО отражала воздушное нападение РФ минувшей ночью.

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