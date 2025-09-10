Росія вдарила дронами по енергооб'єкту в Дніпропетровській області

Як зазначили в компанії, енергетики знову опинилися під атакою двох російських FPV-дронів.

"Наші колеги не постраждали. Під час атаки вони перебували в укриттях", - уточнили в ДТЕК.

Ще один безпілотник пізніше вдарив по автомобілю ремонтної бригади. Було пошкоджено автовишку.