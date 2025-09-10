Россия ударила дронами по энергообъекту в Днепропетровской области

Российские оккупанты атаковали энергетический объект в одном из прифронтовых городов Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Как отметили в компании, энергетики снова оказались под атакой двух российских FPV-дронов.
"Наши коллеги не пострадали. Во время атаки они находились в укрытиях", - уточнили в ДТЭК.
Еще один беспилотник позже ударил по автомобилю ремонтной бригады. Была повреждена автовышка.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне снова начали концентрировать свои атаки на украинских энергетических объектах.
Это произошло после того, как во время одной из массированных атак беспилотников Россия ударила по объекту тепловой генерации в Киевской области.
На этом фоне в ряде населенных пунктов Киевской области возникли проблемы с электроснабжением.
В Минэнерго подчеркнули, что таким образом оккупанты хотят создать как можно больше проблем для мирных украинцев.