Россия ударила дронами по энергообъекту в Днепропетровской области

Как отметили в компании, энергетики снова оказались под атакой двух российских FPV-дронов.

"Наши коллеги не пострадали. Во время атаки они находились в укрытиях", - уточнили в ДТЭК.

Еще один беспилотник позже ударил по автомобилю ремонтной бригады. Была повреждена автовышка.