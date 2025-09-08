Росія знову концентрує свої удари на енергетиці, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами голови держави, він провів Ставку верховного головнокомандувача, під час якої обговорювалися насамперед технологічні питання. Йшлося про наявність систем ППО і ракет до них, графік виробництва і графік поставок.



Ще одним питанням, яке порушили на Ставці, був захист критичної інфраструктури і насамперед енергетики.

"Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звичайно, відповіді наші є і будуть, але головне - це стабільність системи", - зазначив Зеленський.

Він додав, що також на Ставці були доповіді про українське виробництво дронів: якість дронів і кількісні показники.

Президент подякував усім виробникам, які збільшують постачання, зокрема й далекобійної зброї.

Були також доповіді про ситуацію на фронті та забезпечення українських захисників. Найбільше уваги приділили Донецькій, Харківській та Запорізькій областям. Обговорювали і постійні удари РФ по Херсону, і жорсткі активні дії в прикордонні Сумської області.