Росія вдарила безпілотником по офісу у Києві, є постраждалі і загиблі

"У Солом'янському районі, внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю, пошкоджений фасад та вибиті вікна в будівлі. За попередньою інформацією, є постраждалі", - розповів він.

Кличко також повідомив, що на місце "прильоту" прямують екстрені служби.

"За попередньо інформацією, на парковці біля офісної будівлі, де було влучання БпЛА, горять автівки та виявили тіла трьох загиблих. 7 людей постраждали", - пізніше додав мер столиці.

Він також зазначив, що інформація про наслідки ворожого удару буде уточнюватись.

Оновлено о 15:37

Кличко повідомив, що кількість загиблих внаслідок ворожого удару зросла до чотирьох. Серед семи постраждалих - одна дитина.

Мер Києва додав, що пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували.

Оновлено о 15:43

Загалом 25 вересня в столиці, внаслідок атак ворога, постраждали 27 мешканців міста. Кількість загиблих зросла до 5.

Який вигляд зараз має атакована російськими окупантами офісна будівля:

Нагадаємо, сьогодні від ранку російські окупанти знову атакують Київ. Внаслідок атак загинув 14-річний хлопчик, також відомо про постраждалих.

Зазначимо, сьогодні вранці ворожі безпілотники влучили у 25-поверхівку, після атаки у столиці обмежили рух транспорту.