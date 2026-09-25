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Россия ударила беспилотником по офису в Киеве, есть пострадавшие и погибшие

15:17 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский спасатель (facebook.com DSNSKyiv)

Российские оккупанты в пятницу, 25 сентября, ударили беспилотником по офисному зданию в Соломенском районе Киева. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

"В Соломенском районе, вследствие попадания БпЛА в офисное здание, поврежден фасад и выбиты окна в здании. По предварительной информации, есть пострадавшие", - рассказал он.

Кличко также сообщил, что на место "прилета" следуют экстренные службы.

"По предварительной информации, на парковке возле офисного здания, где было попадание БпЛА, горят автомобили и обнаружили тела трех погибших. 7 человек пострадали", - позже добавил мэр столицы.

Он также отметил, что информация о последствиях вражеского удара будет уточняться.

Обновлено в 15:37

Кличко сообщил, что количество погибших в результате вражеского удара возросло до четырех. Среди семи пострадавших - один ребенок.

Мэр Киева добавил, что пожар на парковке возле офисного центра был ликвидирован.

Обновлено в 15:43

Всего 25 сентября в столице в результате атак врага пострадали 27 жителей города. Число погибших возросло до 5.

Как выглядит сейчас атакованное российскими оккупантами офисное здание:

Напомним, сегодня с утра российские оккупанты снова атакуют Киев. В результате атак погиб 14-летний мальчик, также известно о пострадавших.

Отметим, сегодня утром вражеские беспилотники попали в 25-этажку, после атаки в столице ограничили движение транспорта.

Кроме того, в Киеве в результате атаки страны-агрессора было повреждено здание Высшего совета правосудия.

Позже Кличко сообщил, что количество пострадавших в результате утренних ударов по Киеву возросло до 20 человек, среди них 9-летний ребенок.

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