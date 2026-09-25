У Києві пошкоджена Вища рада правосуддя через удар РФ

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У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Вищої ради правосуддя у Фейсбуці.

"Унаслідок чергового ворожого удару по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя", - йдеться у заяві. За попередньою інформацією, постраждало шестеро людей. "На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень", - додали у заяві. Орган тимчасово не може працювати, заявили у раді.