Росіяни влучили в 25-поверховий будинок в Києві, після атаки обмежили рух транспорту
Уночі 25 вересня Росія атакувала Київ - у Солом'янському районі зафіксовано влучання в 25-поверховий житловий будинок. Є постраждалий, рух транспорту в частині міста тимчасово обмежили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та КМДА.
Що відомо про наслідки
У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху. Також у цьому районі внаслідок падіння БпЛА сталось загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий.
У Подільському районі зафіксовано влучання БпЛА в нежитлову будівлю.
Обмеження руху транспорту
Унаслідок ворожої атаки перекрито рух транспорту на вулиці Вадима Гетьмана. Змінено маршрути кількох тролейбусів:
№22к - вул. Кадетський Гай - Індустріальний шляхопровід;
№27 - ст. Київ-Волинський - Індустріальний шляхопровід;
№30 - вул. Милославська - вул. Дегтярівська;
№42 - вул. Дегтярівська - ст.м. "Почайна", у зворотному напрямку - ст.м. "Либідська" - Індустріальний шляхопровід.
Пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування маршрутів.
Нагадаємо, 24 вересня ДСНС показувало наслідки нічної атаки, тоді загинули двоє людей, щонайменше 8 постраждали, а рятувальники витягли одну людину з-під завалів.
А напередодні, 23 вересня, ворог також бив по Києву - тоді загинули щонайменше двоє людей, і зрештою кількість постраждалих сягнула 45.
Ті удари теж не обійшлись без наслідків: у Солом'янському районі уламки безпілотника впали між будинками, спалахнула територія транспортного підприємства, а ще один дрон влучив у магазин і зачепив дев'ятиповерхову нежитлову будівлю.