Росіяни влучили в 25-поверховий будинок в Києві, після атаки обмежили рух транспорту

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Уночі 25 вересня Росія атакувала Київ - у Солом'янському районі зафіксовано влучання в 25-поверховий житловий будинок. Є постраждалий, рух транспорту в частині міста тимчасово обмежили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та КМДА.

Що відомо про наслідки У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху. Також у цьому районі внаслідок падіння БпЛА сталось загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий. У Подільському районі зафіксовано влучання БпЛА в нежитлову будівлю. Обмеження руху транспорту Унаслідок ворожої атаки перекрито рух транспорту на вулиці Вадима Гетьмана. Змінено маршрути кількох тролейбусів: №22к - вул. Кадетський Гай - Індустріальний шляхопровід;

№27 - ст. Київ-Волинський - Індустріальний шляхопровід;

№30 - вул. Милославська - вул. Дегтярівська;

№42 - вул. Дегтярівська - ст.м. "Почайна", у зворотному напрямку - ст.м. "Либідська" - Індустріальний шляхопровід. Пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування маршрутів.