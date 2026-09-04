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Россия ударила беспилотниками по складам в Киевской области

12:06 04.09.2026 Пт
1 мин
Информации о пострадавших в результате обстрела не было
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила беспилотниками по складам в Киевской области Иллюстративное фото: ликвидация последствий вражеской атаки (ГСЧС)
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Российские оккупанты ударили беспилотниками по Киевской области. В результате обстрела были повреждены склады в Броварском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской областной военной администрации.

"В результате утренней атаки вражеских БпЛА в Броварском районе повреждены складские помещения. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в заявлении.

В Киевской ОВА подчеркнули, что россияне в очередной раз атакуют гражданскую инфраструктуру.

Украинцев также призвали не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, 4 сентября в Броварах Киевской области после вражеской атаки вспыхнул пожар на территории промышленного предприятия. Из-за возгорания город накрыл дым, в связи с чем местные власти призвали жителей соблюдать меры пресечения.

О пожаре сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия вражеского удара.

Отметим, в ночь на сегодня Киевская область подверглась очередной атаке российских войск.

В результате удара в Софиевской Борщаговке были повреждены складские помещения. На месте происшествия работали соответствующие службы, ликвидировавшие последствия атаки.

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