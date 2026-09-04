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Ворог атакував Бровари, містян просять зачинити вікна

10:06 04.09.2026 Пт
1 хв
Куди поцілили росіяни цього разу?
aimg Олена Чупровська
Ворог атакував Бровари, містян просять зачинити вікна Фото: РФ завдала удару по Броварах (facebook.com DSNSKyi)
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Ворог завдав удару по Броварах на Київщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка.

Що відомо про атаку

Унаслідок ворожого удару в Броварах виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста. Наразі точаться роботи з ліквідації наслідків.

Станом на зараз інформація про постраждалих унаслідок атаки не надходила.

Через пожежу дим розповсюджується на Бровари. У мерії закликали мешканців зачинити вікна, щоб уникнути потрапляння диму в приміщення.

Оновлено.

"У Броварах станом на 4 вересня спостерігається тимчасове погіршення стану атмосферного повітря", - повідомили в КОВА.

Уночі проти 4 вересня російські війська атакували Софіївську Борщагівку на Київщині. Там постраждали складські приміщення.

В.о. сільського голови Олександр Медвідь заявив, що ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру.

Як повідомляло РБК-Україна, того ж дня під ударом опинився склад фармацевтичної компанії Teva - підприємство постраждало двічі за добу.

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