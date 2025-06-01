Росія вдарила безпілотниками по Одещині: пошкоджені будинки та база відпочинку

Атака на Україну

Нагадаємо, що у ніч на 1 червня російські війська знову атакували Україну, застосувавши безпілотники. Повітряні сили України також зафіксували загрозу запуску балістичних ракет.

Водночас, уночі ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети.

Крім того, ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі. Через цей напад кількість поранених зросла до трьох осіб.

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