Россия ударила беспилотниками по Одесской области: повреждены дома и база отдыха

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 1 июня российские войска снова атаковали Украину, применив беспилотники. Воздушные силы Украины также зафиксировали угрозу запуска баллистических ракет.

В то же время, ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевскую область, комбинируя БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Кроме того, враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Из-за этого нападения количество раненых возросло до трех человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.