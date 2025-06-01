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Россия ударила беспилотниками по Одесской области: повреждены дома и база отдыха

Фото: Россия ударила беспилотниками по Одесской области (DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Одесскую область беспилотниками. Повреждены дома и база отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.

Ночью российские войска нанесли удар беспилотниками по Белгород-Днестровскому району Одесской области.

Как сообщил председатель Одесской ОГА, в результате атаки повреждены частные дома и корпус базы отдыха, где возник пожар.

 
Фото: Атака России по Одесской области (t.me/odeskaODA)
 
Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Службы работают над устранением последствий атаки, а правоохранители фиксируют этот инцидент как очередное преступление России против мирного населения региона.

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 1 июня российские войска снова атаковали Украину, применив беспилотники. Воздушные силы Украины также зафиксировали угрозу запуска баллистических ракет.

В то же время, ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевскую область, комбинируя БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Кроме того, враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Из-за этого нападения количество раненых возросло до трех человек.

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