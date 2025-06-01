ua en ru
Вс, 01 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия ударила беспилотниками по Одесской области: повреждены дома и база отдыха

Воскресенье 01 июня 2025 10:50
UA EN RU
Россия ударила беспилотниками по Одесской области: повреждены дома и база отдыха Фото: Россия ударила беспилотниками по Одесской области (DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Одесскую область беспилотниками. Повреждены дома и база отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.

Ночью российские войска нанесли удар беспилотниками по Белгород-Днестровскому району Одесской области.

Как сообщил председатель Одесской ОГА, в результате атаки повреждены частные дома и корпус базы отдыха, где возник пожар.

Фото: Атака России по Одесской области (t.me/odeskaODA)
Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Службы работают над устранением последствий атаки, а правоохранители фиксируют этот инцидент как очередное преступление России против мирного населения региона.

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 1 июня российские войска снова атаковали Украину, применив беспилотники. Воздушные силы Украины также зафиксировали угрозу запуска баллистических ракет.

В то же время, ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевскую область, комбинируя БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Кроме того, враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Из-за этого нападения количество раненых возросло до трех человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Запорожье массированно атаковали "Шахеды": видео последствий
Запорожье массированно атаковали "Шахеды": видео последствий
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам