Росія вдарила балістикою по центру Запоріжжя, є постраждалі (фото)

Обстріл міста відбувся на тлі загрози ударів балістичними ракетами.

Федоров зазначив, що станом на зараз внаслідок ворожого удару постраждали шестеро людей.

Начальник ОВА також зауважив, що медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

Фото: наслідки удару балістикою по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Оновлено о 12:46

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару зросла до семи.

Нагадаємо, в середу, 24 червня, росіяни вдарили по пляжу у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини, з них троє дітей.

Крім того, пошкодження отримали автомобілі та заклад харчування, який нині не функціонує.

Раніше, у ніч проти 22 червня, російські війська здійснили кілька атак на Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів у місті зазнали пошкоджень житлові будинки, постраждали люди.

Крім того, 20 червня авіаудари по місту призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури. Тоді були пошкоджені 12 багатоповерхових будинків, об'єкт соціальної сфери, приватні домоволодіння та автомобілі.