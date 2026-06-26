Россия ударила баллистикой по центру Запорожья, есть пострадавшие (фото)

В пятницу, 26 июня, россияне ударили баллистикой по центру Запорожья. В результате удара есть пострадавшие, возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Обстрел города произошел на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами.
Федоров отметил, что по состоянию на данный момент в результате вражеского удара пострадали шесть человек.
Начальник ОВА также отметил, что медики оказывают раненым всю необходимую помощь.
Фото: последствия удара баллистикой по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Обновлено в 12:46
Число пострадавших в результате вражеского удара возросло до семи.
Напомним, в среду, 24 июня, россияне ударили по пляжу в Запорожье. В результате обстрела пострадали четыре человека, из них трое детей.
Кроме того, повреждения получили автомобили и заведение питания, которое сейчас не функционирует.
Ранее, в ночь на 22 июня, российские войска совершили несколько атак на Запорожье. В результате вражеских ударов в городе получили повреждения жилые дома, пострадали люди.
Кроме того, 20 июня авиаудары по городу привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. Тогда было повреждено 12 многоэтажных домов, объект социальной сферы, частные домовладения и автомобили.
Еще одна атака произошла вечером 16 июня. В результате российского удара вспыхнули пожары в жилом доме и торговом центре.
Ранее РБК-Украина также сообщало, что российское командование дало указание значительно нарастить количество ударов дронами-камикадзе по Запорожью.