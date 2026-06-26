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Росія вдарила балістикою по центру Запоріжжя, є постраждалі (фото)

12:15 26.06.2026 Пт
2 хв
Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила балістикою по центру Запоріжжя, є постраждалі (фото) Фото: наслідки удару балістикою по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
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У п'ятницю, 26 червня, росіяни вдарили балістикою по центру Запоріжжя. Внаслідок удару є постраждалі, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Обстріл міста відбувся на тлі загрози ударів балістичними ракетами.

Федоров зазначив, що станом на зараз внаслідок ворожого удару постраждали шестеро людей.

Начальник ОВА також зауважив, що медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

Фото: наслідки удару балістикою по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Оновлено о 12:46

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару зросла до семи.

Нагадаємо, в середу, 24 червня, росіяни вдарили по пляжу у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини, з них троє дітей.

Крім того, пошкодження отримали автомобілі та заклад харчування, який нині не функціонує.

Раніше, у ніч проти 22 червня, російські війська здійснили кілька атак на Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів у місті зазнали пошкоджень житлові будинки, постраждали люди.

Крім того, 20 червня авіаудари по місту призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури. Тоді були пошкоджені 12 багатоповерхових будинків, об'єкт соціальної сфери, приватні домоволодіння та автомобілі.

Ще одна атака сталася ввечері 16 червня. Унаслідок російського удару спалахнули пожежі у житловому будинку та торговельному центрі.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що російське командування дало вказівку значно наростити кількість ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю.

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Запоріжжя Війна в Україні Ракети
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