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Росія вдарила балістикою по промисловому підприємству в Кам'янському

03:04 05.09.2026 Сб
1 хв
Повітряні сили попереджали одразу про кілька швидкісних цілей
aimg Катерина Коваль
Росія вдарила балістикою по промисловому підприємству в Кам'янському Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Уночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Кам'янському на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

Перед ударом Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі на Дніпро, а невдовзі уточнили - цілей одразу декілька, і частина з них прямує саме на Кам'янське.

За словами Ганжі, ворог завдав удару по промисловому підприємству міста.

Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Напередодні, вночі, стало відомо, що Україна чекає відповіді Росії щодо можливого припинення вогню у повітрі під час дипломатичних зустрічей - за словами джерела в Офісі президента, це усталена практика на час подібних переговорів, і конкретна відповідь Москви мала стати відомою вже тієї ночі.

Тим часом Дніпропетровщина вже неодноразово опинялася під ударами останніми днями. 2 вересня РФ атакувала Дніпро - тоді загинули щонайменше двоє містян, а також пошкодило продуктові склади однієї з торговельних мереж.

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Дніпропетровська область Каменское Війна в Україні
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