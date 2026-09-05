Росія вдарила балістикою по промисловому підприємству в Кам'янському

Уночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Кам'янському на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

Перед ударом Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі на Дніпро, а невдовзі уточнили - цілей одразу декілька, і частина з них прямує саме на Кам'янське.

Напередодні, вночі, стало відомо, що Україна чекає відповіді Росії щодо можливого припинення вогню у повітрі під час дипломатичних зустрічей - за словами джерела в Офісі президента, це усталена практика на час подібних переговорів, і конкретна відповідь Москви мала стати відомою вже тієї ночі.

Тим часом Дніпропетровщина вже неодноразово опинялася під ударами останніми днями. 2 вересня РФ атакувала Дніпро - тоді загинули щонайменше двоє містян, а також пошкодило продуктові склади однієї з торговельних мереж.