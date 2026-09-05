Україна чекає відповіді РФ щодо припинення вогню у повітрі, - джерело

Україна очікує на відповідь Росії щодо можливого припинення вогню у повітрі під час дипломатичних зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.

За словами джерела, обговорювалося саме припинення вогню в повітрі - відповідно, американська сторона мала обговорити це питання з росіянами.

"Це усталена практика на час дипломатичних зустрічей, коли ми не б'ємо по них, а вони по Україні, і це в певних географічних та часових рамках", - пояснило джерело.

Яку саме відповідь Росія дала США на цю пропозицію, наголосили в Офісі президента, стане відомо вже протягом цієї ночі.

Співрозмовники РБК-Україна у Силах оборони, зокрема і на лінії бойового зіткнення, розповіли, що їм прийшли бойові розпорядження щодо зупинки ударів до кінця дня 7 вересня.