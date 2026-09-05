Россия ударила баллистикой по промышленному предприятию в Каменском

Ночью 5 сентября россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Каменском на Днепропетровщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.

Перед ударом Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели на Днепр, а вскоре уточнили - целей сразу несколько, и часть из них следует именно на Каменское.

По словам Ганжи, враг нанес удар по промышленному предприятию города.

Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.