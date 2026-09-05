Россия ударила баллистикой по промышленному предприятию в Каменском
Ночью 5 сентября россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Каменском на Днепропетровщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.
Перед ударом Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели на Днепр, а вскоре уточнили - целей сразу несколько, и часть из них следует именно на Каменское.
По словам Ганжи, враг нанес удар по промышленному предприятию города.
Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Накануне, ночью, стало известно, что Украина ждет ответа России о возможном прекращении огня в воздухе во время дипломатических встреч - по словам источника в Офисе президента, это устоявшаяся практика на время подобных переговоров, и конкретный ответ Москвы должен был стать известен уже в ту ночь.
Между тем, Днепропетровщина уже неоднократно оказывалась под ударами в последние дни. 2 сентября РФатаковала Днепр - тогда погибли по меньшей мере два горожан, а также повредило продуктовые склады одной из торговых сетей.