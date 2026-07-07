Росія вдарила балістикою з касетним боєприпасом по Одесі, є постраждалі

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська здійснили атаку на Одесу. Внаслідок удару постраждав 23-річний чоловік, також пошкоджень зазнали житлові будинки.

Крім того, президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Одеської області провів нараду з командуванням ВМС ЗСУ. Однією з ключових тем стало збільшення кількості гелікоптерів для ефективнішої боротьби з російськими дронами.